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Матыцин допустил включение белорусских команд в российские лиги

Владимир Рубанов
15:04 21.10.2023
В КХЛ сейчас выступает минское «Динамо», а в Единой лиге ВТБ - баскетбольный клуб «Минск».
Матыцин допустил включение белорусских команд в российские лиги
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил о возможности включения белорусских команд в профессиональные российские лиги почти по всем командным видам спорта, сообщает РИА Новости. Этот вопрос спортивные чиновники двух стран обсуждали на совместной коллегии, которая состоялась в рамках форума «Россия - спортивная держава» в Перми.

Матыцин сказал, что некоторый опыт по этой части уже накоплен, но нужно решить вопрос с нормативным обеспечением. Нет уверенности, что это удастся сделать к началу следующего сезона, отметил он.

По словам Матыцина, прежде всего нужно выяснить, какие белорусские клубы заинтересованы в участии в российских турнирах, а потом обсуждать это с руководством профессиональных лиг РФ. Предстоит решить технические вопросы - например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды.

В КХЛ сейчас выступает минское «Динамо», а в Единой лиге ВТБ - баскетбольный клуб «Минск», отметил министр спорта. Белорусские футбольные клубы могут стать участниками Российской премьер-лиги.

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