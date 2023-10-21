Матыцин допустил включение белорусских команд в российские лиги

В КХЛ сейчас выступает минское «Динамо», а в Единой лиге ВТБ - баскетбольный клуб «Минск».

© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о возможности включения белорусских команд в профессиональные российские лиги почти по всем командным видам спорта, сообщает РИА Новости. Этот вопрос спортивные чиновники двух стран обсуждали на совместной коллегии, которая состоялась в рамках форума «Россия - спортивная держава» в Перми.

Матыцин сказал, что некоторый опыт по этой части уже накоплен, но нужно решить вопрос с нормативным обеспечением. Нет уверенности, что это удастся сделать к началу следующего сезона, отметил он.

По словам Матыцина, прежде всего нужно выяснить, какие белорусские клубы заинтересованы в участии в российских турнирах, а потом обсуждать это с руководством профессиональных лиг РФ. Предстоит решить технические вопросы - например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды.

В КХЛ сейчас выступает минское «Динамо», а в Единой лиге ВТБ - баскетбольный клуб «Минск», отметил министр спорта. Белорусские футбольные клубы могут стать участниками Российской премьер-лиги.