Бывший муж Резцовой рассказал о подготовке к похоронам биатлонистки

По словам мужчины, пока остаются некоторые моменты, которые требуют согласования.

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Экс-супруг двукратной олимпийской чемпионки по биатлону, олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Анфисы Резцовой в беседе со «Звездой» рассказал о подготовке к похоронам бывшей жены.

Он объяснил, что на данный момент семья спортсменки окончательно еще не решила, где будут проходить похороны, однако точно известно, что это будет во вторник. Мужчина сейчас направляется к своим дочерям, чтобы обсудить этот вопрос.

«Мы еще пока не решили. Я сейчас еду с дочерьми встречаться. Будем окончательно решать», - сказал он.

По словам Резцова, пока остаются некоторые моменты, которые требуют согласования.

Напомним, ранее ТАСС со ссылкой на ее бывшего тренера Геннадия Раменского, писал, что прощание с Резцовой состоится на Троекуровском кладбище, после чего ее похоронят на аллее великих спортсменов.