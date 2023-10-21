Голубев: воздушная цель уничтожена над Ростовской областью

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Глава Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные уничтожили воздушную цель над регионом, передает «360».

Он уточнил, что это произошло сегодня в 14.10. Сработали российские средства противовоздушной обороны, которые прикрывают Ростовскую область.

В результате действий наших военнослужащих вражеский объект был уничтожен.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Губернатор поблагодарил бойцов ВС РФ за хорошую работу.