Кроме того, средства ПВО уничтожили два МиГ-29, вертолет Ми-8 и 23 беспилотника.

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Истребители ВКС России сбили украинский самолет Су-24 в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, средствами ПВО в течение последних суток были уничтожены два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8.

В оборонном ведомстве сообщили о перехвате четырех противорадиолокационных ракет HARM, двух крылатых ракет «Нептун» и реактивный снаряд от РСЗО HIMARS.

Вооруженные силы РФ продолжают успешно бороться с беспилотниками националистов. Так, в районе населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное Донецкой народной республики, а также Верхнекаменка, Золотаревка ЛНР, а также Ульяновка в Запорожье сбиты двадцать три украинских дрона.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.