ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ в Кривом Роге

Также за прошедшие стуки средствами ПВО были уничтожены 23 беспилотника на территории ДНР и Запорожской области.

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Российская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 118-ти районах на Херсонском направлении, также на аэродроме «Долгинцево» Днепропетровской области в районе города Кривой Рог были уничтожены склады боеприпасов и топлива противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Кроме того, уничтожены двадцать три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное Донецкой народной республики, Верхнекаменка, Золотаревка Луганской народной республики, а также Ульяновка Запорожской области», - говорится в с сводке ведомства.

Также российские военнослужащие средствами ПВО в течение суток сбили два самолета Миг-29, самолет Су-24 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил. На Херсонском направлении потери врага за прошедшие сутки, помимо живой силы, составили два автомобиля, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.