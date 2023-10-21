В центре Москвы столкнулись шесть машин, пострадали три человека

Сейчас движение в сторону центра перекрыто.

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Массовая авария произошла на Марксисткой улице в центре Москвы. Столкнулись шесть автомобилей, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

В результате произошедшего пострадали три человека, передает «360» со ссылкой на свой источник. Правоохранители также подтверждают эту информацию.

Предварительно, в районе дома 24 произошла столкновение иномарок Porsche, Volvo, Kia, Toyota и двух Skoda.

В настоящий момент движение в сторону центра перекрыто, инспекторы организовали в районе аварии реверсивное движение.