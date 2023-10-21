В центре Москвы столкнулись шесть машин, пострадали три человека
Сейчас движение в сторону центра перекрыто.
© Фото: DtOperativno, Telegram
Массовая авария произошла на Марксисткой улице в центре Москвы. Столкнулись шесть автомобилей, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
В результате произошедшего пострадали три человека, передает «360» со ссылкой на свой источник. Правоохранители также подтверждают эту информацию.
Предварительно, в районе дома 24 произошла столкновение иномарок Porsche, Volvo, Kia, Toyota и двух Skoda.
В настоящий момент движение в сторону центра перекрыто, инспекторы организовали в районе аварии реверсивное движение.