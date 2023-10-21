Камера беспилотника запечатлела уничтожение боевиков в районе Спорного
На кадрах подвесные снаряды падают точно в ноги штурмовикам ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Операторы беспилотников «Южной» группировки войск уничтожают пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации в районе Спорного. Видео боевого применения дронов публикует Минобороны России.
На кадрах с коптера видно, как подвесной снаряд сбрасывается на позиции боевиков и их укрытия. Об атаке они не подозревают до последнего момента.
Благодаря мастерству операторов и точности прицеливания, подобные боевые вылеты регулярно наносят урон вражеской пехоте.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.