В стране и мире спецоперация Камера беспилотника запечатлела уничтожение боевиков в районе Спорного На кадрах подвесные снаряды падают точно в ноги штурмовикам ВСУ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Операторы беспилотников «Южной» группировки войск уничтожают пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации в районе Спорного. Видео боевого применения дронов публикует Минобороны России. На кадрах с коптера видно, как подвесной снаряд сбрасывается на позиции боевиков и их укрытия. Об атаке они не подозревают до последнего момента. Благодаря мастерству операторов и точности прицеливания, подобные боевые вылеты регулярно наносят урон вражеской пехоте. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика