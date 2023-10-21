В Конгрессе США нашли компрометирующий Байдена чек на $200 тысяч

Чек Джо Байдену был направлен в марте 2018 года от его брата Джеймса.

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В Конгрессе США нашли доказательства получения президентом США Джо Байденом чека на сумму в 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, которому платила американская медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока. Данные банковских записей представил Надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США.

«Банковские записи, полученные комитетом палаты представителей по надзору и отчетности, выявили прямой платеж на сумму в двести тысяч долларов от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека», - цитирует агентство РИА Новости главу комитета Джеймса Комера.

Предполагается, что чек президенту на погашение долга был списан 1 марта 2018 года, тогда брат американского президента получил платеж от больничного оператора Americore. Глава комитета отметил, что от оператор поступили средства с надеждой привлечения с помощью Джо Байдена инвестиций с Ближнего Востока.

В агентстве добавили, что Надзорный комитет ведет расследование вовлеченности Джо Байдена в бизнес-операции его родственников. Однако сам президент утверждает, что не знает о связях своей родни за рубежом.