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Российский ЗРК «Бук» сбил вертолет Ми-8 ВСУ на Купянском направлении

Елизавета Кондрикова
08:09 20.10.2023
Удалось также уничтожить минометный расчет, радиолокационной станции и сбить три БПЛА противника в Харьковской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские бойцы группировки «Запад» отразили 11 атак ВСУ на Купянском направлении, в ходе операции огнем российской ЗРК «Бук» был сбит украинский вертолет Ми-8 в районе Загрызово Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Средствами противовоздушной обороны группировки огнем самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук" уничтожен вертолет Ми-8 в районе Загрызово», - сказал Зыбинский.

Он также добавил, что украинские националисты лишились радиолокационной станции AN/TPQ 36 и пункта управления беспилотниками. Удалось сбить три украинских беспилотных летательных аппарата, а также нанести удар по скоплению живой силы противника.

«В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащими группировки уничтожены 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 152-мм самоходно-артиллерийская установка 2С3 "Акация", минометный расчет», - отметил Зыбинский.

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