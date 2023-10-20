Российский ЗРК «Бук» сбил вертолет Ми-8 ВСУ на Купянском направлении

Удалось также уничтожить минометный расчет, радиолокационной станции и сбить три БПЛА противника в Харьковской области.

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Российские бойцы группировки «Запад» отразили 11 атак ВСУ на Купянском направлении, в ходе операции огнем российской ЗРК «Бук» был сбит украинский вертолет Ми-8 в районе Загрызово Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Средствами противовоздушной обороны группировки огнем самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук" уничтожен вертолет Ми-8 в районе Загрызово», - сказал Зыбинский.

Он также добавил, что украинские националисты лишились радиолокационной станции AN/TPQ 36 и пункта управления беспилотниками. Удалось сбить три украинских беспилотных летательных аппарата, а также нанести удар по скоплению живой силы противника.