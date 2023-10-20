В Россию из Сербии экстрадировали ненастоящего стоматолога

Задержанный скрылся за границей после того, как получил в России условный срок за подделку диплома.

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В Россию из Сербии экстрадировали россиянина, осужденного за подделку документов и подготовку к мошенничеству при получении выплат. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Гражданина Дмитрия Святковского сотрудники Интерпола передали российским правоохранителям в аэропорту Белграда. По версии следствия, в 2017 году он купил диплом стоматолога и попытался устроиться по нему на работу в Вологодской области в одну из районных больниц. Святковский рассчитывал получить выплату в 1 миллион по госпрограмме «Земский доктор».

Мужчина получил год и восемь месяцев колонии условно. Отбывать положенное наказание несостоявшийся стоматолог не стал и скрылся за границей. Объявленного в розыск россиянина задержали в Сербии, после чего официальная Москва потребовала его выдачи.