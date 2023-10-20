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Власти Грузии разработали специальный план на случай ядерной войны

Елизавета Кондрикова
08:35 20.10.2023
В Грузии также отметили необходимость осуществления уверенной и прагматичной политической линии.
Власти Грузии разработали специальный план на случай ядерной войны
© Фото: Sputnik, РИА Новости
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Правительство Грузии разработало специальный план на случай ядерной войны в регионе, заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили после закрытых слушаний в парламенте.  

«Нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому нам надо проводить осторожную и разумную политику», - цитирует издание «Коммерсантъ» слова Лилуашвили.

В соответствии с принятыми мерами для каждого ведомства был разработан план действий, который применят в случае ядерной войны в регионе. Лилуашвили добавил, что Минздрав страны уже подготовил список необходимых медикаментов, которые будут раздаваться среди населения, и утвердил алгоритм скорой медицинской помощи пострадавшим.

Чиновник также отметил ценный опыт времен борьбы с эпидемией коронавируса. Несмотря на все принятые меры, он указал на необходимость проводить «уверенную, прагматичную» внутреннюю и внешнюю политику с тем, чтобы не допустить прямого ядерного удара по стране.   

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