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Университет Барселоны расследует смерть биохимика, изучавшего редкую болезнь

Елизавета Кондрикова
07:23 20.10.2023
Ученый скрыл от большинства своих коллег, что занимается исследованием смертельно опасного инфекционного заболевания.
Университет Барселоны расследует смерть биохимика, изучавшего редкую болезнь
© Фото: Klaus Ohlenschläger, Picture Alliance Klaus OhlenschlägerPicture Alliance Globallookpress
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Университет Барселоны начал расследование смерти биохимика, который скончался из-за редкого дегенеративного неврологического заболевания, его изучением ученый занимался последние четыре года. Об этом рассказали в «360» со ссылкой на материал испанского издания El Pais.

«В ноябре 2020 года у биохимика проявились симптомы заболевания, которое он изучал, но он скрыл диагноз. В 2022 году ученый умер от болезни Крейтцфельдта-Якоба», - говорится в публикации.

Подобное заболевание сопровождается прогрессирующими физическими и умственными нарушениями, которые приводят к слабоумию. Ученому было 45 лет на момент смертиВ ближайшее время Университет Барселоны изучит происхождение «потенциально опасных» образцов смертельного инфекционного заболевания, которые были найдены в лаборатории на медицинском факультете, где работал биохимик. Ученый не получил разрешение на их исследование, а также скрыл от коллег предмет своей работы, который мог быть опасным для них.

В рамках своей работы последние четыре года перед своей смертью исследователь изучал спинномозговую жидкость, вещества которой полезны для диагностики быстропротекающих деменций. Материал был собран от пациентов, которые болели той же болезнью, что и сам ученый.

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