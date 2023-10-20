Минобороны: более двух тысяч связистов были отмечены госнаградами за время СВО

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Более двух тысяч военных связистов были награждены государственными наградами и знаками отличия за время проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны в 104-ю годовщину образования войск связи. Боевая работа военных связистов - это бесперебойное обеспечение подразделений всеми доступными услугами связи: защищенной телефонии, спутниковыми и радиорелейными каналами управления.

«Это переносная спутниковая станция. Представляет собой работу по передаче спутниковых каналов. Станция разворачивается за пять-семь минут и легко эксплуатируется. Ее можно развернуть где угодно. Она переносная и при любой погоде проблем с ней нет», - рассказал командир отделения связи с позывным «Гуру».

Военные связисты выполняют свою работу вне зависимости от обстановки, несмотря на действия противника. Ведь система управления подразделениями должна функционировать непрерывно.

«Без связи нет ничего. Мальчишки выезжают и они не могут потеряться и уехать в никуда. Им нужна связь, чтобы докладывать обстановку. Наша бригада выполняет колоссальную работу, обеспечивая связью более 15 воинских частей. Как и пехота, мы всегда в опасности и под напряжением. Ответственность огромная. Связь нужна не только малым подразделениям, но и командующим. Они не могут без связи» - отметила начальник станции связи с позывным «Искра».

На базе полевых мастерских, расположенных на некотором удалении от линии боевого соприкосновения, военные связисты ЦВО проводят высококвалифицированный ремонт, калибровку и настройку комплектующих комплексов и средств связи. Ведь как говорят сами бойцы - без связи нет управления, а без управления нет победы.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.