Рейс Москва - Томск с 165 пассажирами сел в Новосибирске с одним двигателем

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что в результате авиационного инцидента никто не пострадал.

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Самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в Томск, совершил посадку в международном аэропорту Новосибирска из-за некорректной работы одной силовой установки. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 165 пассажиров, никто из них не пострадал.

«Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, на борту самолета находилось 165 пассажиров», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного органа.

В настоящее время Новосибирская транспортная прокуратура занимается проверкой обстоятельств авиационного инцидента. Пассажиры пока находятся в воздушной гавани Новосибирска.