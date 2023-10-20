Штурмовики Су-25 уничтожили полевые позиции и бронированную технику ВСУ

В результате применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.

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Экипажи штурмовой авиации Су-25 в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении нанесли ракетные удары по военным объектам. Кадрами работы штурмовиков поделилось Министерство обороны РФ.

Выход в район цели выполнялся парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения был выполнен маневр уклонения, выпустив тепловые ловушки. Затем экипаж вернулся на аэродром вылета.

В результате применения боевых средств были уничтожены замаскированные полевые позиции украинских боевиков, а также их бронированная техника.

Материал подготовили Анна Ушакова и Николай Баранов.