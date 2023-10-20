Бывший украинский пограничник рассказал, как бежал в Россию через Евросоюз

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Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной погранслужбы Украины Руслан Сыровой, собиравший информацию для российских спецслужб, вернулся в Москву.

«Я служил в Закарпатской области, незаконно перешел границу стран Евросоюза и из стран Евросоюза попал в Москву», - сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, он покинул Украину через территорию Венгрии, дошел до границы пешком - там местные сотрудники полиции дали ему 30-дневную визу. Затем мужчина поехал в Будапешт, оттуда на самолете прибыл в Стамбул, а после этого прилетел в Москву.

«У меня была цель: в любом случае любым путем дойти и пересечь границу. Честно сказать, я не боялся вообще. У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился», - заявил экс-пограничник.

Как отметил Сыровой, он осознавал риски операции - в частности, его могли задержать украинские пограничники. Работавший в интересах России добавил, что в настоящее время его разыскивает СБУ, и было начато служебное расследование.