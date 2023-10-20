Тучи пепла, запах гари: на Камчатке ожидают пик извержения вулкана Безымянного

Вулкан Безымянный на Камчатке сегодня выбросил столб пепла. Шлейф растянулся более чем на четыре километра. Вулканы проявляют активность уже несколько дней. Ближайшие поселки засыпало пеплом.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Почти полвека Юрий Демянчук изучает вулканы, 35 из них - в поселке Ключи на Камчатке. От его пристального взгляда не скроется даже малейшее изменение исполинов.

«Вулкан Шивелуч, например, - когда я приехал, активный купол был маленький, метров 300. С тех пор рос. Были извержения, разрушения, в этом году разрушился полностью. И сейчас там растет новый, молодой активный конус. Мы наблюдаем», - рассказывает научный сотрудник вулканостанции Института вулканологии ДФО РАН Юрий Демянчук.

В этом районе сразу три действующих вулкана, и у каждого свой характер. Взрывной Шивелуч в апреле прогремел на всю страну. Пепел из кратера затмил солнце на несколько часов, а землю укрыло пепельное покрывало.

Вулканологи подсчитали: на один квадратный метр выпало 25 килограммов пепла. Дожди постепенно его смывают, и последствия извержения Шевелуча становятся все менее заметны. Но за пределами населенных пунктов их еще хорошо видно. Эта дорога соединяет Усть-Камчатский и Ключи. Она хоть и гравийная, но сейчас практически черная, как все пейзажи вокруг.

Незначительные выбросы пепла идут постоянно. К примеру, Безымянный проявляет активность несколько раз в год. Сейчас он, как говорят специалисты, снова «разгружается».