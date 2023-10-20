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Тучи пепла, запах гари: на Камчатке ожидают пик извержения вулкана Безымянного

Мария Герман
20:35 20.10.2023
Вулкан Безымянный на Камчатке сегодня выбросил столб пепла. Шлейф растянулся более чем на четыре километра. Вулканы проявляют активность уже несколько дней. Ближайшие поселки засыпало пеплом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Почти полвека Юрий Демянчук изучает вулканы, 35 из них - в поселке Ключи на Камчатке. От его пристального взгляда не скроется даже малейшее изменение исполинов.

«Вулкан Шивелуч, например, - когда я приехал, активный купол был маленький, метров 300. С тех пор рос. Были извержения, разрушения, в этом году разрушился полностью. И сейчас там растет новый, молодой активный конус. Мы наблюдаем», - рассказывает научный сотрудник вулканостанции Института вулканологии ДФО РАН Юрий Демянчук.

В этом районе сразу три действующих вулкана, и у каждого свой характер. Взрывной Шивелуч в апреле прогремел на всю страну. Пепел из кратера затмил солнце на несколько часов, а землю укрыло пепельное покрывало.

Вулканологи подсчитали: на один квадратный метр выпало 25 килограммов пепла. Дожди постепенно его смывают, и последствия извержения Шевелуча становятся все менее заметны. Но за пределами населенных пунктов их еще хорошо видно. Эта дорога соединяет Усть-Камчатский и Ключи. Она хоть и гравийная, но сейчас практически черная, как все пейзажи вокруг.

Незначительные выбросы пепла идут постоянно. К примеру, Безымянный проявляет активность несколько раз в год. Сейчас он, как говорят специалисты, снова «разгружается».

© ТРК «Звезда»

Пепловые тучи, тяжелый воздух, запах гари - так было всего пару дней назад. Безымянный выбросил столб пепла на высоту в 10 км. Извержение даже удалось запечатлеть из космоса. Сегодня гряда вулканов скрыта от глаз за плотными облаками и увидеть очередное извержение невозможно. Сейсмическую активность фиксируют приборы и слух. Самый большой вулкан в Евразии - Ключевская сопка - тоже напоминает о себе.

«В кратере выбросы. Растет небольшой шлаковый конус. У подножия этого шлакового конуса идет излияние, лавовых потоков. Пока они небольшие, до 500 метров. Но активность растет. Слышны взрывы в кратере», - рассказывает Юрий Демянчук.

Пока вулканы ведут себя скромно, однако власти готовятся к худшему сценарию. В поселениях подготовили запасы провизии и материальных средств.

«Есть одежда, спальные принадлежности, необходимые для быстрого развертывания пунктов временного размещения, средства обогрева, посуда, медикаменты, запасы питьевой воды», - показывает глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко.

© ТРК «Звезда»

Пункты выдачи масок и респираторов организовали в местных администрациях и пожарных частях. В повышенной готовности круглосуточно находится оперативные  службы.

«Если пеплопад и надо предупредить население, у нас есть сценарий. Сирена у нас отключена, записано речевое сообщение», - рассказывает оперативный дежурный Единой дежурной диспетчерской службы администрации Усть-Камчатского муниципального района Виктория Тарикова.

Система оповещения сработала и сегодня. Однако ветер унес пепельное облако в сторону. Между тем, прогнозы вулканологов неутешительные. Активность до своего пика еще не дошла.

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