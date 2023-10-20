Тучи пепла, запах гари: на Камчатке ожидают пик извержения вулкана Безымянного

Почти полвека Юрий Демянчук изучает вулканы, 35 из них - в поселке Ключи на Камчатке. От его пристального взгляда не скроется даже малейшее изменение исполинов.
«Вулкан Шивелуч, например, - когда я приехал, активный купол был маленький, метров 300. С тех пор рос. Были извержения, разрушения, в этом году разрушился полностью. И сейчас там растет новый, молодой активный конус. Мы наблюдаем», - рассказывает научный сотрудник вулканостанции Института вулканологии ДФО РАН Юрий Демянчук.
В этом районе сразу три действующих вулкана, и у каждого свой характер. Взрывной Шивелуч в апреле прогремел на всю страну. Пепел из кратера затмил солнце на несколько часов, а землю укрыло пепельное покрывало.
Вулканологи подсчитали: на один квадратный метр выпало 25 килограммов пепла. Дожди постепенно его смывают, и последствия извержения Шевелуча становятся все менее заметны. Но за пределами населенных пунктов их еще хорошо видно. Эта дорога соединяет Усть-Камчатский и Ключи. Она хоть и гравийная, но сейчас практически черная, как все пейзажи вокруг.
Незначительные выбросы пепла идут постоянно. К примеру, Безымянный проявляет активность несколько раз в год. Сейчас он, как говорят специалисты, снова «разгружается».
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