Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»

По словам первого вице-премьера, истории компаний-«единорогов» не подходят ни под один из видов российского бизнеса.

© Видео: Российский экспортный центр © Фото: Алексей Филиппов РИА Новости

Первый вице-премьер Андрей Белоусов охарактеризовал российский бизнес тремя словами. По его словам, эту классификацию придумал в 1990-е годы его знакомый.

«Крысить» - «это налетели, съели и побежали на другую кучу», «хрючить» - «это когда корыто есть, все припадают к нему и отгоняют друг друга», а «копытить» - «когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля, долго стучит копытами».

По словам первого вице-премьера, истории компаний-«единорогов» не подходят ни под один из видов российского бизнеса. Белоусов сравнил такую компанию с Золушкой, которая даже не вышла замуж за принца, а стала тещей короля. Поэтому, по его словам, слова «единорожить» нет и не может быть в этом ряду.

«Единорогами» называют стартапы, рыночная стоимость которых оценивается в $1 млрд и выше. Как правило, в основе их бизнеса лежат прорывные идеи или продукты, которые побуждают инвесторов вкладываться в них.