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Памятник маршалу войск связи Ивану Пересыпкину открыли в Подмосковье

18:34 20.10.2023
Скульптурную композицию открыли на территории «Городка военного связиста», расположенного в подмосковном парке «Патриот».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Московской области в военно-патриотическом парке «Патриот» открыли памятник маршалу войск связи Ивану Пересыпкину.

На открытии скульптурной композиции присутствовали начальник Главного управления связи ВС РФ - замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин, личный состав Главного управления связи, военнослужащие и ветераны.

Шамарин указал на высокий профессионализм и самоотверженность военных связистов при выполнении поставленных задач, в том числе в зоне военной операции по защите населения Донбасса. Он поблагодарил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов войск связи за самоотверженный труд на благо укрепления обороноспособности страны. Особо отличившиеся военные связисты получили награды из рук Шамарина.

Также все желающие смогли ознакомиться с выставкой вооружения и военной техники связи, представленной в парке. На площадках состоялся динамический показ возможностей аппаратуры связи, стоящей на вооружении Российской армии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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