Московская биржа поставила юань впереди доллара и евро

Национальную валюту КНР поместили на первое место в списке валют.

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Московская биржа поместила на первое место в списке валют китайский юань. Теперь валютная пара юань/рубль возглавляет список. Следом идет пара доллар/рубль.

На третьем месте находится пара евро/рубль. Стоит отметить, что аналогичную перестановку в списке курсов валют сделали на сайте Банка России.

Ранее стало известно, что юань впервые в истории стал второй основной валютой в мировой торговле, обойдя евро. На первом месте - доллар США.

В сентябре доля национальной валюты Китая в расчетах через SWIFT выросла до 5,8%. В предыдущем месяце этот показатель составлял 4,8%.