В стране и мире В Оренбургской области в шахтную пусковую установку загрузили МБР «Авангард» Межконтинентальная баллистическая ракета была загружена в шахтную пусковую установку при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения РВСН на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард». Межконтинентальную баллистическую ракету загружают в шахтную пусковую установку при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции проводят в течение нескольких часов. Инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, включающая сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава, подготовлена. Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению Ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика