«Госуслуги» введут обязательную двухфакторную аутентификацию с 28 октября

После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения и выбрать способ дополнительной защиты.

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Двухфакторная аутентификация при входе на портал «Госуслуги» станет обязательной для всех с 28 октября, сообщило Минцифры РФ. С этого дня для доступа к сервису, помимо логина и пароля, пользователю понадобится дополнительное подтверждение.

После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения и выбрать способ дополнительной защиты. Сделать это можно в разделе «Безопасность», выбрав «Вход с подтверждением». При необходимости можно уточнить данные - например, номер телефона.

Дополнительно подтвердить вход на «Госуслуги» можно с помощью кода из СМС, одноразового кода из специального приложения (ТОТР) или по биометрии.

Если при первом входе после указанной даты не настроить двухфакторную аутентификацию, то больше прежним способом воспользоваться «Госуслугами» не получится. При следующем входе пользователь увидит баннер с вариантами защиты. Пока не будет выбран один из них, войти в аккаунт будет невозможно. Потом можно будет изменить свой выбор в разделе «Безопасность».

Двухфакторная аутентификация нужна для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных, сообщили в министерстве. Дополнительное подтверждение входа выбрала уже почти половина пользователей сервиса, это больше 41 млн человек.