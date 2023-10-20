Первые призывники из Новосибирской области отправились к местам службы

Из Новосибирской области в ходе осеннего призыва будут направлены на военную службу более 2 000 новобранцев.

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В Новосибирской области состоялась первая отправка призывников к местам службы в рамках осеннего призыва, сообщает Министерство обороны РФ.

Молодые люди прибыли на сборный пункт, где прошли медицинский осмотр и отбор с учетом полученного образования. Кроме того, новобранцам вручили банковские и электронные персональные карты и форму.

Из региона в рамках осеннего призыва отправятся служить более 2 000 новобранцев, при этом более 30 человек пройдут службу в Президентском полку и научных ротах.

Напомним, стартовавший 1 октября осенний призыв завершится 31 декабря.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.