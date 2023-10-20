Водитель мобильной станции связи поделился секретами ухода от дронов врага

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Образ связиста для многих сформирован по фильмам о Великой Отечественной войне. Люди представляют бойца, под пулями по-пластунски ползущего по полю с катушкой телефонной линии в руках. Сейчас есть мобильная станция связи, причем если 30 лет назад связь была только аналоговая, в настоящее время спутниковая цифровая, то есть более быстрая и более защищенная.

Мобильная станция «Восточной» группировки войск лишь пример техники, на которой работают сегодня российские связисты. Аппаратная на базе бронеавтомобиля «Тигр» легкая и быстрая в передвижении, а потому может быстро прибыть на линию боевого соприкосновения, где работают артиллерия и дроны-камикадзе противника. И тут уже все зависит от водителя.

«Если ехать по дороге, можно разогнаться побыстрее. У них скорость все равно не такая большая. Или можно резко где-нибудь завернуть за угол, притормозить, чтобы уйти с виду», - объясняет водитель-электрик мобильной станции связи с позывным Полигон.

Полигон рассказывает о секретах ухода с линии атаки барражирующих боеприпасов. Уверенно жмет на газ по пересеченной местности - колесному бронеавтомобилю она нипочем.

В легком «Тигре» есть все необходимое для установления канала со спутником. Рядом с местом командира стоит телефон, с помощью которого он может держать связь с подразделениями и производить доклады в вышестоящие штабы. В машине имеется ноутбук для наблюдения за работой беспилотников.

И тут снова невольно вспоминаешь образ бойца с катушкой телефонной линии в руках. Сейчас хотя и технологии космические, связисты все так же рискуют на поле боя. Туда, где нужно поставит связь стационарную, выдвигается группа с оборудованием. На ходу быстро закрашивают зеленым тарелку для маскировки. От скорости действий зависит не только их жизнь, но и успешная, незаметная для противника работа канала связи.

«Связь мы обеспечиваем и с авиацией, и с артиллерией непосредственно на линии фронта для точного наведения поражения противника. Очень частые моменты, когда нужно установить и антенны, и различные виды связи на открытой местности. На виду у противника», - говорит командир роты связи с позывным Рязань.

За такую работу медаль Жукова получил связист из Бурятии с позывным Жемчуг. Носит ее всегда с собой. Говорит, для него это символ. На вопрос, за что конкретно, отвечает - «просто за обеспечение стабильной связи командования с подразделениями».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.