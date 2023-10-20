В стране и мире Синоптик Цыганков предупредил о гребне высокого давления в Москве в выходные Анна Назайкина Затем ожидается приход циклона, добавил специалист. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с RT предупредил москвичей о гребне высокого давления в ближайшие выходные. Синоптик отметил, что в настоящее время погодные условия в столице соответствуют норме. «В субботу и в начале воскресенья будет гребень высокого давления, а за ним подойдет циклон», - сказал он. Специалист пообещал в субботу облачную погоду, преимущественно без осадков. Столбики термометров буду достигать 2-4 градусов тепла. По словам Цыганкова, ночь на воскресенье станет самой холодной на этой неделе, возможен мороз -4...-2 градуса. Кроме того, ожидается гололедица и мокрый снег. Экспертное мнение и аналитика