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В Балашихе нашли тело новорожденного в мусорном контейнере

Елизавета Кондрикова
13:11 20.10.2023
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
В Балашихе нашли тело новорожденного в мусорном контейнере
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press
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Тело новорожденного мальчика без признаков жизни обнаружил в мусорном контейнере местный житель подмосковной Балашихи. Младенец был завернут только в плед. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«По данному факту следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")», - написало ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что младенца нашли в четверг, 19 октября, на его теле не было следов насильственной смерти.

В Следственном комитете уже провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Для точного установления причины смерти ребенка также были назначены медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

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