Поезда на внешней стороне МЦК встали по технической причине

Вагоны стоят на станции МЦК «Ботанический сад» без движения более получаса.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Движение по внешней стороне Московского центрального кольца временно приостановлено по техническим причинам. Об этом сообщил корреспондент «Звезды», находящийся в одном из вагонов.

О приостановке движения пассажиров уведомили голосовым сообщением, не назвав причин.

К этому часу поезд стоит без движения уже более получаса. Пассажиры то покидают вагоны, то возвращаются обратно. Состав стоит на станции МЦК «Ботанический сад». При этом поезда по внутренней стороне кольца курсируют свободно.