В стране и мире Палестино-израильский конфликт CNN: один из основателей ХАМАС задержан на Западном берегу реки Иордан Ян Брацкий Кроме Хасана Юсефа, израильские военные арестовали еще 59 палестинцев, которые подозреваются в связях с ХАМАС. © Фото: Zhang Tianlang, XinHua, Global Look Press Читайте нас на: Израильские военные арестовали одного из основателей движения ХАМАС Хасана Юсефа. Операция состоялась в ходе рейда на Западном берегу реки Иордан, пишет CNN. Юсефа арестовали «по подозрению в действиях от имени ХАМАС», сообщил телеканалу представитель Службы общей безопасности Израиля. По данным ведомства, вместе с Юсефом в руках военных оказались еще 59 палестинцев, пишет «360». Все они подозреваются в связи с радикалами. Юсефа арестовывают не первый раз. В общей сложности он провел в израильских тюрьмах 24 года по самым разнообразным обвинениям, включая подстрекательства, членство в ХАМАС и незаконный въезд в Иерусалим. Экспертное мнение и аналитика