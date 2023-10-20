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Повар рассказал, что готовит для бойцов ВС РФ «чисто от души», чтобы было вкусно

11:32 20.10.2023
Минобороны России опубликовало кадры награждения специалистов МТО ведомственными наградами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Повара и пекари обеспечивают питание для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне военной операции по защите Донбасса. Кадры работы специалистов материально-технического обеспечения (МТО) публикует Минобороны России.

Военнослужащие отмечают высокий профессионализм, неравнодушие и гастрономический потенциал специалистов, обеспечивающих военнослужащих на передовой разнообразными блюдами.

«Чисто от души если готовим, то вкусно получается», - рассказал повар с позывным Кулинар.

Он подчеркнул, что для российских военнослужащих повара готовы стараться.

Сегодня, 20 октября, отмечается День повара. В честь праздника военные повара МТО «Западной» группировки войск были удостоены наград от Министерства обороны РФ.

Командир батальона МТО с позывным Гром поздравил всех поваров, которые сейчас выполняют свои задачи, с профессиональным праздником, и пожелал им крепкого здоровья.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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