Армия Повар рассказал, что готовит для бойцов ВС РФ «чисто от души», чтобы было вкусно Минобороны России опубликовало кадры награждения специалистов МТО ведомственными наградами. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Повара и пекари обеспечивают питание для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне военной операции по защите Донбасса. Кадры работы специалистов материально-технического обеспечения (МТО) публикует Минобороны России. Военнослужащие отмечают высокий профессионализм, неравнодушие и гастрономический потенциал специалистов, обеспечивающих военнослужащих на передовой разнообразными блюдами. «Чисто от души если готовим, то вкусно получается», - рассказал повар с позывным Кулинар. Он подчеркнул, что для российских военнослужащих повара готовы стараться. Сегодня, 20 октября, отмечается День повара. В честь праздника военные повара МТО «Западной» группировки войск были удостоены наград от Министерства обороны РФ. Командир батальона МТО с позывным Гром поздравил всех поваров, которые сейчас выполняют свои задачи, с профессиональным праздником, и пожелал им крепкого здоровья. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика