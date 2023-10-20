ЦБ России и МВД смогут обмениваться информацией о мошеннических операциях

Закон об информационном обмене направлен на предотвращение мошенничества с банковскими операциями.

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Центробанк России и МВД смогут оперативно обмениваться информацией о мошеннических операциях без согласия клиента в режиме онлайн, что позволит усилить противодействие кибермошенникам. Соответствующий закон вступит в силу 21 октября.

«Предусматривается, что после обращения пострадавшего сотрудники МВД России вправе запросить у Банка России данные о мошеннической операции, в том числе о получателе похищенных средств», - пояснили в Центробанке.

Центробанк также сможет использовать информацию, полученную от правоохранительных органов, для предотвращения новых случаев мошенничества. К примеру, в МВД смогут получить данные о получателе похищенных средств. Отмечается, что при обмене информацией будет сохранена банковская тайна.