ФСБ задержала 119 нелегальных оружейников по всей стране

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Оперативники ФСБ пресекли деятельность нелегальных оружейников, задержав сразу 119 человек в 38 регионах страны. Задержания прошли в августе-сентябре в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и ряде других субъектов. По адресам задержанных проведены обыски.

В результате спецоперации из незаконного оборота изъяты 352 единицы огнестрельного оружия. Среди них экземпляры отечественного и иностранного производства. В руках правоохранителей оказались десятки гранатометов и автоматов, пистолеты, пулеметы, винтовки и карабины, а также ружья, гранаты, снаряды и мины различных модификаций, сообщили в ведомстве.

Кроме того, прекращена деятельность 42 подпольных оружейных мастерских, где кустарным способом модернизировалось оружие и изготавливались боеприпасы.