РАН и МГУ: россияне начинают «стареть» в 70,7 года

© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Россияне начинают считать себя старыми, в среднем, в 70,7 года. Таковы итоги опроса 1,2 тысячи человек разных возрастов со всей страны, который провели ученые МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

Исследование позволило выяснить, что обладатели хорошего здоровья склонны «стареть» в более позднем возрасте, а современная молодежь чувствует наступление старости в более гораздо раньше, нежели представители старшего поколения. Кроме того, женщины считают, что у них преклонные года наступают позже, чем у мужчин, пишет РБК.

Между тем, статистика Росстата гласит, что за последние пять лет население страны в возрасте старше 55 лет увеличилось вдвое. Самыми «старыми» регионами считаются Тамбовская, Тульская, Рязанская и Пензенская области, самые молодые - Чеченская республика, Тыва, Ингушетия и ЯНАО.