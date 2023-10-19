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ТОС группировки войск «Запад» поразили боевиков в укрытиях в районе Сергеевки

07:01 19.10.2023
Под удар попали боевики 68-й егерской и 32-й механизированной бригад ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости
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Тяжелые огнеметные системы российской группировки войск «Запад» поразили позиции боевиков киевского режима. Под удар попали подразделения двух украинских бригад, находящихся в укрытиях, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки», - рассказал Зыбинский.

Кроме того, экипажи истребителей - бомбардировщиков ударили по позициям 44-й механизированной бригады ВСУ в районе Берестового. Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой бригады, а также 14-й и 32-й механизированных бригад подразделений теробороны в районах Синьковки, Ивановки и Жовтнево.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила 152-мм САУ 2С3 «Акация», два минометных расчета и пункт боепитания. Общие потери противника составили до 80 человек, три танка, БТР М-113 и два пикапа, уточнил Зыбинский.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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