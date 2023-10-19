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Московские врачи провели первую в России повторную пересадку легких

Катерина Радомская
22:54 19.10.2023
Георгий Зверев из Анапы несколько лет назад уже перенес трансплантацию, но со временем орган перестал нормально функционировать.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Специалисты института имени Склифосовского выполнили первую в России успешную повторную пересадку легких. Несколько лет назад пациент уже перенес трансплантацию, но со временем орган перестал нормально функционировать. В итоге потребовала операция.

«Переболел ковидом и с этого был толчок на развитие отторжения. Чувствую недомогание, начинаю задыхаться. Супруга мне вызывает скорую. Меня везут в Анапе в больницу. Выключаюсь. И с Анапы меня уже без сознаниия перевозят в Краснодар», - вспоминает Георгий Зверев.

Две недели лечения в Краснодаре не дали результатов. Около 15 часов Георгия везли в Москву на реанимобиле. Для мужчины подготовили донорские легкие человека, у которого зафиксировали смерть головного мозга.

Из-за того, что пациент долго ждал нужный донорский орган, состояние его органов ухудшилось. Требовалась аппаратная поддержка. Георгий пробыл больше 100 дней на аппарате ЭКМО. Весь изнеможенный и с пониженным иммунитетом он поступил на операцию.

«Человеку, у которого происходит дисфункция уже трансплантатов, в нем развиваются какие-то инфекционные процессы, он находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации. Проводить трансплантацию в условиях угнетенного иммунитета очень сложно», - говорит директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков.

Вторая сложность, с которой столкнулись врачи, - спайки. Они образовались после первой операции и мешали хирургам убрать прежние нефункционирующие легкие.

«Мы всегда озадачены, чтобы осложнение не получилось . А здесь мало того, что мы не получили никакого осложнения, мы его вылечили от сепсиса. И больной настолько реабилитировался на этом ЭКМО, что мы решили: можно ему без высокого риска пересаживать орган», - отмечает Президент НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Анзор Хубутия.

Пока Георгий проходит реабилитацию, он принимает таблетки для подавления иммунитета, чтобы собственный организм не вызвал отторжение новых легких. Также мужчина занимается на велотренажере.

«Супруге отдельная благодарность, потому что она была всегда поддержкой и опорой для меня. Все звонят, все переживают. У всех до слез, что получилась такая операция повторная», - говорит Георгий.

Лидирующими медцентрами, в которых происходит большинство операций по трансплантации органов, остаются больницы Москвы и Санкт-Петербурга. Но и регионы повышают свои показатели. Там за прошлый год провели почти две тысячи операций.

Минздрав РФ также внес предложение ввести повышающий коэффициент, увеличивающий размер субсидии из федерального бюджета регионам на оказание высокотехнологичной медпомощи

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