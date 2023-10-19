Лавров передал Ким Чен Ыну слова Путина о готовности выполнить договоренности

В свою очередь северокорейский лидер отметил, что дружба между странами укрепляется.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыном наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер попросил подтвердить Ким Чен Ыну готовность выполнить все, о чем стороны договорились, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Ким Чен Ыном.

В свою очередь северокорейский лидер отметил, что «настоящая дружба между нашими странами очень накаляется», а также то, что встреча с Лавровым проходит ситуации укрепления связей между странами.

Лидер Северной Кореи прибыл на Дальний Восток на своем личном бронепоезде в сентябре. Он провел переговоры с Владимиром Путиным, посетил космодром «Восточный», Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, побывал на оборонных предприятиях, аэродроме Кневичи, фрегате «Маршал Шапошников».