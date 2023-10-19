«Самый трудный час в мире»: как развивается конфликт между Израилем и ХАМАС

Глава Минобороны Израиля заявил военным у границы, что скоро может последовать приказ войти в сектор Газа. Там сейчас катастрофическая ситуация.

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Израиль ведет в Секторе Газа невиданную по свирепости операцию. Утренний удар уничтожает один жилой дом за другим. Бомбы сносят постройки до основания, не оставляя шанса на спасение. Палестинцы сообщают, что израильский дрон-камикадзе прилетел в группу безоружных граждан в лагере беженцев Нур-Шамсу на Западном берегу.

ЦАХАЛ бьет по сектору Газа круглые сутки. Этой ночью был прилет в жилой дом рядом с больницей в районе Хан-Юнис на юге эксклава. Через полминуты повторный удар. В числе погибших - большая семья из 9 человек, 7 из них - дети.

Атаке подверглась школа Ближневосточного агентства ООН, которое помогает палестинским беженцам. Там укрывались мирные жители - сотни людей, в основном дети. Число погибших уточняется.

В секторе Газа больше не осталось безопасных мест. После попадания в крупнейший госпиталь Аль-Ахли даже в больницах теперь нельзя спастись. Коек и лекарств для раненых катастрофически не хватает. Помощь приходится оказывать прямо на полу.

Между тем, ЦАХАЛ упорно заявляет, что бьет по объектам ХАМАС, а не по мирным гражданам. Сообщают, что сегодня уничтожен высокопоставленный командир из военного крыла группировки.

В ответ палестинские боевики обстреливают израильские города. На этих кадрах результат взрыва одной из ракет «Кассам». А вот так солдаты ЦАХАЛ прячутся в канализационных трубах. «Хезболла» выложила целый ролик обстрела израильской военной базы на границе с Ливаном. Из мобильных противотанковых комплексов методично поражается инфраструктура - блиндажи и наблюдательная аппаратура на вышке. Боевики пытались прорваться на территорию Израиля, но были остановлены.

На границе Израиля с Газой не прекращаются погромы. При этом израильтяне рассказывают, что в них участвовали не только боевики ХАМАС, но и обычные палестинцы - дети, женщины и пожилые. На этих кадрах из кибуца Беэри видно старика с костылями.

По последним данным, с начала эскалации конфликта погибли больше 300 военнослужащих ЦАХАЛ. Власти Израиля утверждают, что похищенных заложников и пропавших без вести - около тысячи человек. Их фотографии выставили на пустых местах в аудитории Тель-Авивского университета.

«ЦАХАЛ ведет борьбу с ХАМАС, а не с мирным населением Газы. Мы продолжим бороться с нашим врагом, решительно и стойко», - заявил глава Генерального штаба Израиля Герци Халеви.

Тем временем американцы продолжают помогать своему союзнику на Ближнем Востоке. В Израиле приземлился американский грузовой самолет с первой партией бронированных джипов для армии. Президент США Джо Байден, кажется, не замечает преступлений Израиля в секторе Газа.

О безоговорочной поддержке Израиля в борьбе с ХАМАС вслед за Германией и США заявила и Великобритания. Утром в Тель-Авив для встречи с израильским коллегой прилетел британский премьер Риши Сунак - на простом военно-транспортном самолете, судя по всему, с каким-то «полезным грузом» на борту.

«Я ценю тот факт, что вы направляете в регион некоторые свои военные силы. Сейчас наш самый трудный час. Это самый трудный час в мире. Нам нужно держаться вместе. Мы хотим победить. Я ценю вашу поддержку. Мы должны победить вместе. Это будет долгая война. Нам нужна ваша поддержка», - приветствовал его премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Сунак ответил:

«Вы назвали это самым темным часом Израиля. Что ж, тогда я могу сказать, что я горжусь тем, что стою здесь с вами в самый темный час Израиля как ваш друг. Мы будем с вами солидарны. Мы будем вместе с вашим народом. И мы также хотим, чтобы вы выиграли», - заявил премьер-министр Великобритании.

Новое заявление после своего визита в Израиль сделал и канцлер Германии. Немецкий чиновник в очередной раз предостерег Иран и Ливан от вмешательства в конфликт.

«После ужасного нападения ХАМАС мне важно подчеркнуть: Германия на стороне Израиля. Все едины во мнении, что разрастание конфликта было бы разрушительно для всего региона. Мы делаем все, чтобы не было новой эскалации, нового фронта на севере Израиля. Если бы движение «Хезболла» и Иран присоединились к конфликту, это стало бы большой ошибкой», - заявил Шольц.

Между тем, налицо косвенные признаки того, что конфликт может усугубиться. Саудовская Аравия призывает своих граждан покинуть Ливан. СМИ сообщают об эвакуации аэропорта Бейрута. Медиакомпании и иностранные фирмы готовятся к переезду в Эмираты. Минздрав Палестины объявил, что Израиль направил предупреждение в 24 больницы в секторе Газа о необходимости эвакуации. ЦАХАЛ завершил подготовку к проведению сухопутной операции. А США направили к берегам Израиля корабли с 4 000 морпехов.