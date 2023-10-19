Разведка США увидела лишь «незначительные» повреждения в больнице в Газе

Разведывательное сообщество считает, что при взрыве погибли от 100 до 300 человек.

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Американское разведывательное сообщество «зафиксировало лишь незначительные структурные повреждения» больницы «Аль-Ахли», которая на днях попала под удар в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные. В отчетах утверждается, что отсутствуют какие-либо воронки и видимые повреждения главного здания медицинского учреждения.

«Разведывательное сообщество США оценивает, что, вероятно, от 100 до 300 человек погибли при взрыве в больнице "Аль-Ахли" в Газе», - отмечается в публикации телеканала.

Напомним, накануне в ходе визита в Тель-Авив американский президент Джо Байден заявил, что глубокого опечален и возмущен взрывом в больнице. По его словам, удар был нанесен «другой командой». О какой именно команде идет речь, он не уточнил.

А израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что на больницу упала палестинская раке, которая дала осечку и упала.