В Петербурге проходит конкурс флотских медиков на приз главнокомандующего ВМФ

В рамках конкурса оценивается профессиональная теоретическая и практическая, а также физическая подготовка.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова проходит медицинский конкурс на приз главнокомандующего ВМФ России. В состязаниях по профессиональному мастерству приняли участие команды медицинских служб всех флотов и Каспийской флотилии. В каждой команде по семь человек от руководства и флагманских специалистов соединений до фельдшеров - всего 35 человек.

«Капитаном команды, руководителем команды является начальник медицинской службы флота, в состав команды входят начмед объединения, начмед соединения, начальник медицинской службы корабля или воинской части. Ну и ниже по категориям: фельдшер, санитарный инструктор, боевой санитар отсека», - сказал начальник медицинской службы Главного командования ВМФ Игорь Мосягин.

Цель конкурса - повышение эффективности командной работы и совершенствование профессионального мастерства медицинских работников, добавил Мосягин.

По результатам теоретической подготовки лучшей стала команда Черноморского флота, в физической подготовке - Тихоокеанского флота. Ключевой этап - это практическая часть конкурса в симуляционно-имитационном центре ВМФ имени С.М. Кирова. Свои навыки военные медики демонстрируют на манекенах - в ходе соревнований необходимо оказать первую помощь при различных повреждениях (ранениях, ожогах, переломах).

Побеждает команда, набравшая больше всего баллов, а по итогам конкурса определят лучшего врача ВМФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.