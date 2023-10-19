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Самолет ВВС Израиля ударил по террористам в лагере беженцев Нур-Шамс

Сергей Лебедев
17:37 19.10.2023
Сейчас ЦАХАЛ проводит контртеррористическую деятельность в лагере.
© Видео: gazaalannet, Telegram © Фото: gazaalannet, Telegram
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Израильский самолет нанес удар по отряду вооруженных террористов в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в совместном заявлении ЦАХАЛ и пограничной полиции.

Отмечается, что со среды израильские силы безопасности проводят контртеррористическую деятельность в Нур-Шамсе. В ходе нее активно ищут оружие, уничтожают боевиков и их инфраструктуру.

«Нанесли удар по отряду вооруженных террористов, который представлял угрозу для солдат в этом районе, в результате чего было убито несколько террористов», - говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ добавили, что также задержаны 10 разыскиваемых человек, обезврежено несколько взрывных устройств. Произошли перестрелки с боевиками.

Напомним, ранее Палестина и несколько стран выступили с обвинением Израиля в нанесении удара по больнице в секторе Газа. Но ЦАХАЛ их опровергает.

Израиль предоставил доказательства своей непричастности к атаке.

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