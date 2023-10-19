Спорт Спорт Спорт

Путин выступил за размещение серверов онлайн-игр в России

Владимир Рубанов
17:19 19.10.2023
Президент поддержал замечания главы исполнительного комитета Федерации бокса Умара Кремлева, который рассказал, что за границу через зону .com выводится около $5 млрд.
Путин выступил за размещение серверов онлайн-игр в России
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press
Читайте нас на:

Серверы онлайн-игр, в которые играют в России, должны располагаться на территории страны, а сами игры - в домене .ru. Об этом сказал Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Президент поддержал замечания главы исполнительного комитета Федерации бокса Умара Кремлева. Кремлев рассказал, что прибыль от интернет-игр получают четыре американские и одна канадская компании. За границу через зону .com выводится около $5 млрд.

В России нет регулятора интернет-игр, отметил глава исполкома Федерации бокса. По его словам, разные «стрелялки» пропагандируют антигосударственные ценности, все российское в них представлено в негативном свете.

«Например, в одной из игр, если убьешь русского, получаешь баллы», - рассказал Кремлев.

Российский регулятор должен иметь возможность блокировать такие игры при необходимости, отметил Кремлев. Он предложил разместить онлайн-игры, в которые играют в России, в домене .ru, а их серверы - на территории страны. Компании, которые хотят работать в России, должны открывать локальный офис, считает Кремлев.

Путин заявил, что нужно сделать это, отметив, что «мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:27 В стране и мире
Видео
Путин поручил разобраться с «дельцами», увозящими за границу юных хоккеистов
14:59 В стране и мире
Маск назвал ложью сообщения о планах по блокировке X в ЕС
14:10 В стране и мире
Двое россиян остаются в плену у ХАМАС в секторе Газа
13:27 В стране и мире
Видео
Сын Стаса Намина Роман признался, что убил брата и бабушку
13:19 В стране и мире
Лавров и Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне
Популярное
SHOT: актер Гладков из «Деревни дураков» умер в возрасте 60 лет
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Видео
«За это похвалю»: Путин заявил, что на Западе задумываются о переговорах
Пассажирка рейса Москва - Барнаул начала задыхаться во время полета и умерла
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.