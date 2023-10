Спорт Путин выступил за размещение серверов онлайн-игр в России Владимир Рубанов Президент поддержал замечания главы исполнительного комитета Федерации бокса Умара Кремлева, который рассказал, что за границу через зону .com выводится около $5 млрд. © Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press Читайте нас на: Серверы онлайн-игр, в которые играют в России, должны располагаться на территории страны, а сами игры - в домене .ru. Об этом сказал Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Президент поддержал замечания главы исполнительного комитета Федерации бокса Умара Кремлева. Кремлев рассказал, что прибыль от интернет-игр получают четыре американские и одна канадская компании. За границу через зону .com выводится около $5 млрд. В России нет регулятора интернет-игр, отметил глава исполкома Федерации бокса. По его словам, разные «стрелялки» пропагандируют антигосударственные ценности, все российское в них представлено в негативном свете. «Например, в одной из игр, если убьешь русского, получаешь баллы», - рассказал Кремлев. Российский регулятор должен иметь возможность блокировать такие игры при необходимости, отметил Кремлев. Он предложил разместить онлайн-игры, в которые играют в России, в домене .ru, а их серверы - на территории страны. Компании, которые хотят работать в России, должны открывать локальный офис, считает Кремлев. Путин заявил, что нужно сделать это, отметив, что «мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем». Экспертное мнение и аналитика