Соседка тещи Стаса Намина в ночь убийства слышала лай собак

Ранее пасынок музыканта Роман заявил, что убил своего брата и бабушку.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Соседка убитых под Истрой режиссера Артема Микояна и его бабушки Прасковьи Ткаченко рассказала, что слышала в ночь убийства.

По ее словам, приблизительно в час-два ночи на территории дома был слышен собачий лай, хотя обычно питомцы вели себя тихо.

«Собаки гавкали... Обычно они не лают», - сказала девушка.

Напомним, ранее в подмосковной деревне Крюково были обнаружены тела молодого человека и пенсионерки - сына и тещи Стаса Намина.

Впоследствии стало известно о задержании пасынка артиста - Романа. Во время допроса мужчина признался, что это он совершил двойное убийство, лишив жизни бабушку и брата. На телах жертв были зафиксированы колото-резаные раны.