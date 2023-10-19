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МО РФ сообщило об уничтожении пункта управления бригады ВСУ в районе Авдеевки

14:42 19.10.2023
Российское оборонное ведомство уточнило, что речь идет о пункте управления 110-й механизированной бригады противника.
МО РФ сообщило об уничтожении пункта управления бригады ВСУ в районе Авдеевки
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении пункта управления 110-й механизированной бригады ВСУ.

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве сообщили и об успехах истребительной авиации. В районе Троицкого в ДНР наши военные сбили украинский истребитель МиГ-29. Также отличились российские силы ПВО. По данным Минобороны, за сутки сбит украинский штурмовик Су-25 в районе Днепропетровска и украинский вертолет Ми-8 в районе Загрызово в Харьковской области.

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