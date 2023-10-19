В стране и мире спецоперация МО РФ сообщило об уничтожении пункта управления бригады ВСУ в районе Авдеевки Российское оборонное ведомство уточнило, что речь идет о пункте управления 110-й механизированной бригады противника. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило об уничтожении пункта управления 110-й механизированной бригады ВСУ. «В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ», - говорится в сообщении. В оборонном ведомстве сообщили и об успехах истребительной авиации. В районе Троицкого в ДНР наши военные сбили украинский истребитель МиГ-29. Также отличились российские силы ПВО. По данным Минобороны, за сутки сбит украинский штурмовик Су-25 в районе Днепропетровска и украинский вертолет Ми-8 в районе Загрызово в Харьковской области. Экспертное мнение и аналитика