Путин денонсировал конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

Документ вступит в силу через 10 дней после публикации.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 19 октября, на официальном портале правовой информации.

«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», - говорится в документе.

Принятие подобного решения связано с тем, что оказались существенно ограничены полномочия российского эксперта в комитете, созданном для мониторинга исполнения обязанностей стран-участниц конвенции о защите прав нацменьшинств. Также в современных условиях Россия не может отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав русскоязычного населения за границей.

Отмечается, что денонсация конвенции отвечает интересам России в настоящих условиях мировой политики.

Вступление документа в силу произойдет через 10 дней после его публикации.