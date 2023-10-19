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Воробьев обсудил с бизнесменами из КНР развитие бизнес-парка в Подмосковье

Ян Брацкий
13:48 19.10.2023
Сегодня бизнес-парк «Гринвуд» в Подмосковье объединяет 300 компаний из 14 стран мира.
Воробьев обсудил с бизнесменами из КНР развитие бизнес-парка в Подмосковье
© Фото: vorobiev_live, Telegram
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В подмосковном Красногорске готовится запуск второй очереди международного бизнес-парка «Гринвуд» при участии китайских партнеров. Будущие работы обсудили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, председатель совета директоров China Chengtong Holding Group Ltd Чжу Бисинь и директор бизнес-парка Чжоу Лицюнь на переговорах в Пекине.

Первую очередь парка построили 13 лет назад. Это современный торгово-выставочный центр, который привлек 300 компаний из 14 стран. Ежегодно он вносит около $6 млрд долларов в российско-китайский торговый оборот.

«Нам важен диалог с China Chengtong International Investment, корпорацией, управляющей принадлежащими КНР активами в стратегических сферах - логистике, производстве электроники, в том числе аккумуляторных батарей... Нам очень приятно, что китайские предприятия планируют будущее на нашем рынке», - приводит «360» слова Андрея Воробьева.

Сегодня бизнес-парк - это 15 отдельных зданий, включающих офисы крупнейших резидентов, гостиницы, выставочные зоны и прочее. Двенадцать тысяч человек нашли здесь работу. Больше половины компаний, представленных здесь, - китайские. С запуском второй очереди вырастет не только количество рабочих мест, но и увеличатся инвестиции в бюджет Подмосковья.

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