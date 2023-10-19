Российский штурмовик отметил желание украинских боевиков сдаваться в плен

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские штурмовики захватили опорный пункт неприятеля. Застать противника врасплох помогла слаженность работы отряда. Во время захвата позиций общаются исключительно жестами, порой понятными только им. Все свои действия снимают на специальные экшен-камеры.

Численность противника в этом опорном пункте была около 10 человек. Как говорит командир штурмового взвода, часто наши бойцы сталкиваются с тем, что у боевиков не хватает мотивации.

«Есть такое дело. Противник труслив. Пытается сдаваться в плен. Польская речь очень часто встречается в этих местах. Поляки присутствуют», - рассказал командир штурмового взвода подразделения «Шторм V» с позывным Родной.

В этом штурмовом подразделении «Восточной» группировки войск все добровольцы. Бойцы с Сахалина, за спиной которых не одна взятая высота.

Пулеметчик гасит огневые точки противника, чтобы стрелки смогли подобраться ближе. Исход боя зависит от того, кто больше к нему готов. Если штурмовики действуют слаженно, а противник не ждал, преимущество на их стороне.

«Подкрались незаметно. Запрыгнули в окоп. Подавили огневые точки, убрали наблюдателей. Зачистили опорник успешно, все быстро. Сопротивление оказать даже не успели по большому счету», - добавил Родной.

Только спустя время после зачистки, когда противника отбросили еще дальше, съемочной группе «Звезды» показывают взятую позицию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.