Армия Армия Армия

Российский штурмовик отметил желание украинских боевиков сдаваться в плен

Владислав Кустов
12:15 19.10.2023
По словам военнослужащего, многие украинские боевики общаются на польском языке.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Российские штурмовики захватили опорный пункт неприятеля. Застать противника врасплох помогла слаженность работы отряда. Во время захвата позиций общаются исключительно жестами, порой понятными только им. Все свои действия снимают на специальные экшен-камеры.

Численность противника в этом опорном пункте была около 10 человек. Как говорит командир штурмового взвода, часто наши бойцы сталкиваются с тем, что у боевиков не хватает мотивации.

«Есть такое дело. Противник труслив. Пытается сдаваться в плен. Польская речь очень часто встречается в этих местах. Поляки присутствуют», - рассказал командир штурмового взвода подразделения «Шторм V» с позывным Родной.

В этом штурмовом подразделении «Восточной» группировки войск все добровольцы. Бойцы с Сахалина, за спиной которых не одна взятая высота.

Пулеметчик гасит огневые точки противника, чтобы стрелки смогли подобраться ближе. Исход боя зависит от того, кто больше к нему готов. Если штурмовики действуют слаженно, а противник не ждал, преимущество на их стороне.

«Подкрались незаметно. Запрыгнули в окоп. Подавили огневые точки, убрали наблюдателей. Зачистили опорник успешно, все быстро. Сопротивление оказать даже не успели по большому счету», - добавил Родной.

Только спустя время после зачистки, когда противника отбросили еще дальше, съемочной группе «Звезды» показывают взятую позицию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:59 В стране и мире
Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов товаров
11:46 В стране и мире
SHOT: актер Гладков из «Деревни дураков» умер в возрасте 60 лет
10:41 В стране и мире
На подлете к Ростовской области средствами ПВО уничтожена воздушная цель
09:28 В стране и мире
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
07:58 В стране и мире
РАН и МГУ: россияне начинают «стареть» в 70,7 года
Популярное
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Видео
«За это похвалю»: Путин заявил, что на Западе задумываются о переговорах
Пассажирка рейса Москва - Барнаул начала задыхаться во время полета и умерла
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Видео
ЦБ РФ представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.