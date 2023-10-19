Житель Владивостока задержан по подозрению в шпионаже

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Госизмена».

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока по подозрению в работе на украинские спецслужбы. По версии следствия, задержанный сам вышел на представителей ГУР Минобороны Украины.

«По заданию кураторов из ГУР МО Украины приморец собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК края», - цитирует Life сообщение ЦОС ФСБ России.

В спецслужбах сообщили, что задержанный осознавал последствия своих действий. Сейчас житель Владивостока находится под следствием, с ним работают оперативники.