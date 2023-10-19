На подлете к Ростовской области средствами ПВО уничтожена воздушная цель

В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Российские подразделения ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев, передает «360».

Он уточнил, что это произошло сегодня утром в 10.10. Наши военнослужащие сбили цель, которая была на подлете к территории региона.

Глава региона добавил, что в результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет.