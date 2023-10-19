На подлете к Ростовской области средствами ПВО уничтожена воздушная цель
В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Российские подразделения ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев, передает «360».
Он уточнил, что это произошло сегодня утром в 10.10. Наши военнослужащие сбили цель, которая была на подлете к территории региона.
Глава региона добавил, что в результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет.