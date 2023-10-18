Минобороны: пресечена атака 28 беспилотниками по объектам на территории России
Беспилотники были уничтожены над Курской и Белгородской областями, а также над черноморской акваторией.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку при помощи ударных беспилотников.
Как сообщили в Минобороны России, очередной инцидент произошел над территориями Курской, Белгородской областей, а также над акваторией Черного моря.
Двадцать восемь беспилотников самолетного типа были вовремя обнаружены и уничтожены.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.