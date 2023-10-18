Минобороны: пресечена атака 28 беспилотниками по объектам на территории России

Беспилотники были уничтожены над Курской и Белгородской областями, а также над черноморской акваторией.

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Дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку при помощи ударных беспилотников.

Как сообщили в Минобороны России, очередной инцидент произошел над территориями Курской, Белгородской областей, а также над акваторией Черного моря.

Двадцать восемь беспилотников самолетного типа были вовремя обнаружены и уничтожены.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.