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Люди против машин: чем может обернуться воровство человеческого голоса

Елизавета Пронина
22:24 18.10.2023
В России уже планируют в Гражданском кодексе закрепить охрану голоса наравне с изображением.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Piero Nigro, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Охрану голоса собираются закрепить законодательно. Над инициативой задумались после того, как нейросети, научившиеся синтезировать речь, начали копировать реальных людей. Так, например, голосами профессиональных дикторов без их же ведома заговорили звуковые помощники и боты. Обладатели характерных тембров даже выступили с петицией.

Правда, актеры постепенно привыкают уже и к этому. В 2016-том Петр Иващенко озвучил Райана Рейнольдса в фильме «Дэдпул». Затем был «Дэдпул 2». А потом голос разошелся в интернете, став одним из самых популярных для озвучки видео.

«Профессиональное ухо всегда слышит что синтезировано, а что - нет. Любая программа синтеза не может придумать ничего нового, например, записать какую-то новую очень крутую рекламу или создать нового персонажа для нового мультфильма. Тут система синтеза не справится», -считает актер дубляжа.

Но как быть, когда твой голос откровенно украли? С этим столкнулась Алена Андронова. Актриса увидела приглашение на кастинг и прошла его. Была якобы запись для крупного банка. Но возникла проблема с договором.

«Мне прислали перед записями на согласование договор. Ну я его прочитала. Обычный договор. Просто создаешь исполнение и передаешь. А когда мы уже обо всем договорились, я пришла на запись, оказалось, что это будет синтез. Но мне сказали, что синтез будет использоваться исключительно во внутренних службах банка колл-центром», - рассказывает Алена.

А вот о передаче материалов третьим лица не были ни слова. Позже актрису ждал неприятный сюрприз, когда ее голос слили в сеть.

«Мне стали говорить, что меня слышали в различных роликах 18+. При чем не в самих роликах, а в рекламе перед ними. Это крутилось вообще везде. Когда удалось выйти на связь, банк сказал, что он в своем праве. Они признали, что это была с их стороны утечка», - вспоминает девушка.

Синтез голоса - это продукт. Его создают искусственный интеллект и нейросети. Если база исходных данных достаточная, то можно сгенерировать речь без участия конкретного человека. Механизм словообразования в этом случае напоминает пазл. Отдельно выделяются интонации и дефекты речи, а слова дробятся на слоги. При этом менее развитая и обученная нейросеть может обработать лишь слово целиком.

«С помощью договора можно устанавливать дополнительные условия, в которых диктор будет прописывать условия, которые будут регулировать порядок отчуждения результатов интеллектуально деятельности», - говорит заместитель председателя Союза юристов-блогеров Мария Верховская.

С кражей голоса может столкнуться любой человек. Люди отправляют множество голосовых сообщений в мессенджерах, выкладывают видео в социальных сетях.

«Голос на сегодняшний день не является объектом гражданских прав. Он не является собственностью. Голос с исключительно относится к категории персональных данных. Здесь применяются административные средства», - отмечает Мария Верховская.

Ранее стало известно, что в Гражданском кодексе планируют закрепить охрану голоса наравне с изображением. Владелец голоса сможет требовать удаления из интернета записи голоса, если она распространена без его согласия. Кроме того, там думают закрепить понятие «синтез голоса». Соответствующий законопроект разрабатывается.

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