Минобороны и Минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков

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Минобороны и Минюст Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков. Об этом сообщила его автор, депутат Верховной Рады Инна Совсун.

Оба ведомства изменили свою позицию, сообщила Совсун. По ее словам, министерство юстиции готовит поправки ко второму чтению. Ранее предполагалось, что Минюст подготовит свой законопроект «об альтернативном партнерстве».

Совсун внесла законопроект в Раду в марте. Документ предполагает предоставление статуса близких родственников без вступления в брак, в том числе однополым партнерам. Она пояснила, что такой закон нужен, «чтобы защитить права военных». В свою очередь, Владимир Зеленский поручал премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о легализации однополых браков.

До сих пор негативные отзывы Минобороны и Минюста блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте.